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Генералов Алексей Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Генералов Алексей Григорьевич
Фамилия
Генералов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Яфоново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 80.

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