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Веденов Петр Якимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Веденов Петр Якимович
Фамилия
Веденов
Имя
Петр
Отчество
Якимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ширяхинская волость, Поповская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 79.

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