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Попов Семен Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Семен Григорьевич
Фамилия
Попов
Имя
Семен
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Сараевская волость, Панино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 76.

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