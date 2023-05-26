Гаврилов Арефий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Арефий Павлович

Гаврилов Арефий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гаврилов Арефий Павлович
Фамилия
Гаврилов
Имя
Арефий
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Спасская волость, Реутово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 71.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close