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Спиридонов Николай Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Спиридонов Николай Кузьмич
Фамилия
Спиридонов
Имя
Николай
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Сорохтская волость, Поповское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 67.

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