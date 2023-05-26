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Круглов Антип Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Круглов Антип Васильевич
Фамилия
Круглов
Имя
Антип
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Рождественская волость, Попадейкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 63.

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