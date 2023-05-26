Костерин Константин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Константин Ефимович

Костерин Константин Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Костерин Константин Ефимович
Фамилия
Костерин
Имя
Константин
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Острецовская волость, Зыбино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 54.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close