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Королев Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Иван Иванович
Фамилия
Королев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Митинская волость, Холевичи
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 46.

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