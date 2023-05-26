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Чумаков Александр Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чумаков Александр Савельевич
Фамилия
Чумаков
Имя
Александр
Отчество
Савельевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Золотиловская волость, Самарин Починок
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 32.

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