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Частухин Алексей Назарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Частухин Алексей Назарович
Фамилия
Частухин
Имя
Алексей
Отчество
Назарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Арменская волость, Золотково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 21.

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