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Юницкий Николай Евлампиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юницкий Николай Евлампиевич
Фамилия
Юницкий
Имя
Николай
Отчество
Евлампиевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц.
Адрес
Шартаново
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 68.

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