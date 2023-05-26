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Качалов Гермоген Еремеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Качалов Гермоген Еремеевич
Фамилия
Качалов
Имя
Гермоген
Отчество
Еремеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Алешковская волость, Филино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 32.

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