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Большаков Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Большаков Иван Федорович
Фамилия
Большаков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
купечество
Занятие
сын купца
Адрес
Чухлома
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 10.

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