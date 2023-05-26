Альтовский Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльтовский Виктор Васильевич

Альтовский Виктор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Альтовский Виктор Васильевич
Фамилия
Альтовский
Имя
Виктор
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц.
Адрес
Анфимово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close