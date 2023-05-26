Савельев Матвей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Матвей Александрович

Савельев Матвей Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савельев Матвей Александрович
Фамилия
Савельев
Имя
Матвей
Отчество
Александрович
Адрес
Каргинская волость, Дмитриевское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 40.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close