Клементьев Федор Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьев Федор Лазаревич

Клементьев Федор Лазаревич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клементьев Федор Лазаревич
Фамилия
Клементьев
Имя
Федор
Отчество
Лазаревич
Адрес
Словинка
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 21.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close