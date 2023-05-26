Зубков Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Михаил Федорович

Зубков Михаил Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубков Михаил Федорович
Фамилия
Зубков
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Адрес
Макарьев
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 14.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1859
15.07.1908
Кологрив?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close