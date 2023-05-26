Валтышев Павел Зиновьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Валтышев Павел Зиновьевич
- Фамилия
- Валтышев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Зиновьевич
- Адрес
- Томская губерния, Томский уезд
- Ценз
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- Источник
- Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 10
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