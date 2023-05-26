Исаков Николай Осипович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Исаков Николай Осипович
- Фамилия
- Исаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Осипович
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Томская губерния, Барнаульский уезд
- Источник
- Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №13. - С. 9
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