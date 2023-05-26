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Голубев Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубев Михаил Григорьевич
Фамилия
Голубев
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Занятие
чин.
Адрес
Томская губерния, Барнаульский уезд
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №13. - С. 5

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