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Шутов Андрей Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шутов Андрей Тимофеевич
Фамилия
Шутов
Имя
Андрей
Отчество
Тимофеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 68

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