Шутова (Высоцкая) Тамара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутова (Высоцкая) Тамара Егоровна

Шутова (Высоцкая) Тамара Егоровна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Шутова (Высоцкая) Тамара Егоровна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
05.02.1939
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.