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Цилосани Игорь Варфоломеевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Цилосани Игорь Варфоломеевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
13.09.1923
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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