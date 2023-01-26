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Синякова (Меньшикова) Александра Константиновна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Синякова (Меньшикова) Александра Константиновна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
26.10.1934
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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