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Симонов Борис Парфирьевич (Парфенович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Симонов Борис Парфирьевич (Парфенович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1895
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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