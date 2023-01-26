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Максимова (Голомидова) Лидия Максимовна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Максимова (Голомидова) Лидия Максимовна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
25.04.1936
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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