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Максимов Николай Венедиктович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Максимов Николай Венедиктович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1890
Дата смерти
1942
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.11.1899
12.05.1942
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

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