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Иванов Петр Иванович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Иванов Петр Иванович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1887
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1887
Около ?.12.1941
Лужниково, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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