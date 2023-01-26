Давыдова Елизавета Ефимовна (Ефремовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Елизавета Ефимовна (Ефремовна)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Давыдова Елизавета Ефимовна (Ефремовна)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1880
Дата смерти
?.04.1942
География
Ленинград

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