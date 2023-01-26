Васильева (Иванова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Иванова) Антонина Васильевна

Васильева (Иванова) Антонина Васильевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Васильева (Иванова) Антонина Васильевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1919
Дата смерти
?.01.1942
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.