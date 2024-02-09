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Абрам Федотович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Абрам Федотович
Тип записи
о рождении
Номер записи
215-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.11.1738
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Тихоново, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.5, лист: 219
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Матрена Абрамовна
Отец - Абрам Федотович, крестьянин (д. Тихоново, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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