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Василий Петрович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Василий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
208-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.10.1738
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Телесниково, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.5, лист: 219
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Яков Васильевич
Отец - Василий Петрович, крестьянин (д. Телесниково, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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