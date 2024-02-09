Фекла Тимофеевна
Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
- ФИО
- Фекла Тимофеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 145-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 28.09.1737
- Приход
- Казанская ц.
- Место прихода
- Борисоглебский
- Место персоны
- д. Занины, Синодальная вотчина
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.4, лист: 162об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Фекла Тимофеевна
Отец - Тимофей Феопемтов, крестьянин (д. Занины, Синодальная вотчина)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
- Дата рождения
- 28.09.1737 ст.
- Место рождения
- д. Занины, Синодальная вотчина
- География
- д. Занины, Синодальная вотчина
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.