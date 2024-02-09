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Федор Семенович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Федор Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
54-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.11.1731
Приход
Воскресенская ц.
Место прихода
Старинский
Статус персоны
крестьянин
Место персоны
д. Разлукино, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.2, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Родион Федорович
Отец - Федор Семенович, крестьянин (д. Разлукино, Спаса Золотоворотского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник

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