Солодкая Наталья Васильевна
Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
- ФИО
- Солодкая Наталья Васильевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 449-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 25.08.1918
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская губ.
- Уезд прихода
- Павловский уезд
- Место прихода
- Александровка
- Нас. Пункт приписки
- сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
- Дата крещения
- 25.08.1918
- Священнослужители
- священник Иоанн Терентьев
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 139
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Солодкая Наталья Васильевна
Отец - Солодкий Василий Кондратьевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Солодкая Евдокия Тихоновна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Корниенко Иосиф Степанович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Солодкая Агафья Петровна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано св-во 1-СН 330574 15.08.1973 г.
- Примечание / Дополнительно
- Выдано св-во 1-СН 330574 15.08.1973 г.
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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