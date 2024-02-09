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Стрельцова Анна Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Стрельцова Анна Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
445-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
13.08.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Стрельцова Наталья Степановна
Отец - Стрельцов Степан Андреевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Стрельцова Анна Емельяновна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Мирошников Виктор Михайлович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Снаговская Матрена Ивановна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №7394915 04.09.1939 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №7394915 04.09.1939 г.
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