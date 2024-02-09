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Поволоцкая Пелагия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Поволоцкая Пелагия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
413-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
29.06.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Поволоцкая Елена Даниловна
Отец - Поволоцкий Данил Дмитриевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Поволоцкая Пелагия Васильевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Бондарева Ефросинья Степановна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Куцов Михаил Захарович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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