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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
324Николаевка (Новоселовка), слоб. вл.при р. Тихой Сосне.20237010911104Церковь православная. Заводов 13: салотопенных 3, маслобойных 3, кирпичных 7.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
111. Николаевка (Новоселовка), слобода бывшая владельческая, при речке Тихой Сосне, дворов 468, жителей 2378, церковь православная, кирпичный завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Николаевка (Новоселовка)7036селоНиколаевскаго5342945