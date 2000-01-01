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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отграничении надельной земли крестьян деревни Оснички Солецкой волости. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2868Оснички, д. вл.при р. Волхове7272175158
2869Оснички, мыза вл.при р. Волхове.7272121
2870Оснички, мыза вл.при р. Волхове.7272252
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Оснички д.741 стан10105 участок13город Новая Ладога.