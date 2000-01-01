деревня Оснички, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Оснички

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об отграничении надельной земли крестьян деревни Оснички Солецкой волости. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2868Оснички, д. вл.при р. Волхове7272175158
2869Оснички, мыза вл.при р. Волхове.7272121
2870Оснички, мыза вл.при р. Волхове.7272252

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Оснички д.741 стан10105 участок13город Новая Ладога.

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