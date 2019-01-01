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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина деревни Альферовской Заборской волости Тотемского уезда Корепанова Е. И. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Происхожденческой Лохотской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Происхожденческой Лохотской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9414Аферовская (Черницина), д. удел.при рч. Лохте.83143104856
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1411. Черницыно (Аферовская), деревня бывшая удельная, при речке Лохте, дворов 12, жителей 133, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77Аферовская (Черницино)Лохотское.Спасо-Преображенскийбывшие удельные6530306992
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Черницино680169деревняРусские376977146
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Черницино (Алферовская шк. 1-й ст.) 2634деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 272 км. Летнее: —.3337
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33494Алферовскаядеревня60°24'с.ш.43°19'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642416111д Алферовскаядеревня