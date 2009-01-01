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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фото. «Смотр гренадеров всей дивизии в Залужье. Генерал Сурин», зима 1916 г. Источник: Показать все
Фото. «Ворота Залужской церкви», 1915 г. Источник: goskatalog.ru
Фото. «Парад зимой в Залужье», 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Фото. «На молебне в Залужье», 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
522. Залуже, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 220, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Залужье, дер. и застенок41098487549
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Залужье374
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Залужье198