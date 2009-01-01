деревня Залужье, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Залужье

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Фото. «Смотр гренадеров всей дивизии в Залужье. Генерал Сурин», зима 1916 г. Источник: Показать все
Фото. «Ворота Залужской церкви», 1915 г. Источник: goskatalog.ru
Фото. «Парад зимой в Залужье», 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Фото. «На молебне в Залужье», 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Мирская волость
522. Залуже, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 220, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Мирская волость
Залужье, дер. и застенок41098487549

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район, Залужский сельсовет
д Залужье374

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Старосверженский сельсовет
д. Залужье198

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