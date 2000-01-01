деревня Глебово, Глебовская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Глебово

Глебовская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи второй части дер. Глебово владения жены т. с. П. И. Дашковой в надел крестьян дер. Глебово Глебовской вол. Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи третьей части пустоши Шуга (Щучья) владения жены т. с. П. И. Дашковой в надел крестьян дер. Глебово Глебов Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину Н. Г. Кучерову из надельной земли общества крестьян д. Глебово Глебовской вол. 1916 г. // Центральный государственный исторически Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2051Глебово, д. каз. вл. и мещ.при р. Оредеже.7070228276

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Глебово42Дашкова5414

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Глебовская волость
Глебово д.861 стан6921 участок86станция Новинка, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

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