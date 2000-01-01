- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи второй части дер. Глебово владения жены т. с. П. И. Дашковой в надел крестьян дер. Глебово Глебовской вол. Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи третьей части пустоши Шуга (Щучья) владения жены т. с. П. И. Дашковой в надел крестьян дер. Глебово Глебов Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину Н. Г. Кучерову из надельной земли общества крестьян д. Глебово Глебовской вол. 1916 г. // Центральный государственный исторически Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2051Глебово, д. каз. вл. и мещ.при р. Оредеже.7070228276
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Глебово42Дашкова54—14
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Глебово д.861 стан6921 участок86станция Новинка, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги