Мищенский
Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5902Мищенка, наследн. ген.-м., влд. уч. и на нем хут. нас. инг.в верховьях р. Малой Казьмы, на правом берегу ее—5353160160малороссыправославныеНа частных владельческих участках, находящихся в ближайшей смежности с землею общинного владения Казьминского селения
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88725Мищенскийхутор44°36'41°37'L-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7628423101х Мищенский#Н/Д