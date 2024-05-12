деревня Среднеильясово, деревня Среднеильясово, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Среднеильясово

Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Юмуран-Табынская волость
841. Ср. Ильясова, деревня башкир, при речке Токе, дворов 47, жителей 207, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Юмуран-Табынская волость
Д. Средне-Ильясова. Б. госуд. Башкиры. Магомет.3965240771377165159

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
72118Среднеильясоводеревня52°54'с.ш.53°25'в.д.N-39-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Токский сельсовет
53623443121д Среднеильясоводеревня
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