село Славяносербка, село Славяносербка, Одеська область (на 2018) — Familio

Славяносербка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Плосковская волость
691. Новославяносербка, деревня бывшая государственная, дворов 126, жителей 616, школа

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Малаештская 1-я волость
деревня Славяно-Сербка (сельское общество)193311467778

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16910Слов'яносербкаселоцентр сільської радир-н Великомихайлівськийсільрада Слов'яносербська
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