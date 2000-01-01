слобода Студеновка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Студеновка

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2394Студеновка, сл. подгор.при р. Ягодной Рясе.1531117124

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Крючковская волость
Студенка, Студенския приг. слобода4900на тр. раненбур.-ряжск при р. Ягодной рясес.н.с.н.с.н.Крючки

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