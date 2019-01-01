деревня Морозково, Серовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Морозково

Серовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1699Морозкова (Морозова), дер.при р. Сосве.100237235358

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
36) дер. Морозкова (Ясачная), на р. СосьвеВерховско-Сосьвинское общество194845Бывшие государственныеПравославныеРусские10250
37) д. Морозкова (Еремеева), на р. СосьвеВерховско-Сосьвинское общество153226Бывшие государственныеПравославныеРусские10250
38) д. Морозкова (Постникова), на р. СосьвеВерховско-Сосьвинское общество36121126Бывшие государственныеПравославныеРусские10250

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Серов
90627Морозководеревня59°24'с.ш.60°59'в.д.O-41-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Серовский
65756000126д Морозководеревня

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