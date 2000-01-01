сельцо Горбуновка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Горбуновка

Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1354Горбуновка, сц. удел.при рч. Горбуновке.6552½135488514

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Шигонская волость
853. Горбуновка (Благовещенское), сельцо бывшее удельное, при речке Тайдакове, дворов 169, жителей 1209, школа, 2 лавки

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Шигонская волость
313Горбуновка, село; н. р.11065279845855

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