село Беличи, село Беличи, Белогородская волость, Киевский уезд (на 1900) — Familio

Беличи

Белогородская волость, Киевский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Петропавловская волость
106. Беличи, село бывшее государственное, дворов 87, жителей 621, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, 2 кзн.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Белогородская волость
Беличи село.
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