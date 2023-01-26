деревня Кацевичи, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кацевичи

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Заречно-Толочинская волость
15Дер. Кацевичи Адуцкевича проселкеколодцеСурновскому с. о. 155752Словенского пр. 7757
16Дер. Кацевичи Липского проселкеколодцеСурновскому с. о. 62124Словенского пр. 7757
17Дер. Кацевичи ДроздовскогопроселкеколодцеСурновскому с. о. 42116Словенского пр. 7757

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д Кацевичи37

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Кацевичи42

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